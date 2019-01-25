СКР начал проверку видео с разваренными макаронами из школы в Юрге

Юрга, Кемеровская область, , 14:29 — REGNUM Началась доследственная проверка информации о ненадлежащем качестве питания в одной из школ города Юрга Кемеровской области. Об этом сообщает 25 января пресс-служба областного Следственного управления СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что ученики одной из школ города Юрги заявляют, что их кормят обедами ненадлежащего качества», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день уже установлено, в какой именно школе производилась съемка ролика, опубликованного в канале vkemerovo в социальной сети Instagram. На кадрах видеозаписи показан внешний вид блюда в столовой — тарелки разваренных макарон.

«Как собакам прям», — звучит детский голос за кадром.

https://www.instagram.com/p/BtBuKxZjtnX/

В СКР сообщили, что помещение школьной столовой будет осмотрено, в настоящее время следователи работают с администрацией учебного заведения, опрашивают школьников.