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Стрельба у школы в Красноярском крае: возбуждено уголовное дело

Происшествия

Подросток подозревается в умышленном повреждении чужого имущества

Енисейский р-н, Красноярский край, 25 января 2019, 14:16 — REGNUM  В Енисейском районе Красноярского края 15-летний подросток, устроивший стрельбу у школы, подозревается в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уточняется, что решение о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений») следствие приняло после установления первоначальных обстоятельств произошедшего.

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По данным ведомства, подросток принёс в школу охотничье ружье, принадлежащее его деду. При этом огнестрельное оружие не было зарегистрировано в установленном законом порядке. На пришкольной территории юноша несколько раз выстрелил в воздух и в автомобиль, в котором не было людей. Приехавший по вызову участковый забрал у подростка ружьё.

Следователи допрашивают опекунов подростка, а также свидетелей и очевидцев произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стрельбу в селе Абалаково Енисейского района устроил ученик девятого класса. В школу подростку зайти не удалось, пострадавших нет.

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Происшествия в учебных заведениях
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