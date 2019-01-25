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Топ-менеджер РЖД ответит перед следствием за День железнодорожника

Происшествия

Следственные органы раскрыли детали уголовного дела в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги

Воронеж, 25 января 2019, 14:12 — REGNUM  Детали уголовного дела в отношении начальника Юго-Восточной дирекции тяги — структурного подразделения Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» раскрыли 25 января в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в здании ЮВЖД в Воронеже прошли обыски, в отношении высокопоставленного сотрудника возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в августе 2017 года между ОАО «РЖД» в лице начальника Юго-Восточной дирекции тяги — структурного подразделения дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» и ООО"МонтажСтройРесурс» было заключено соглашение на оказание услуг по подготовке и организации проведения праздничного мероприятия — Дня железнодорожника. Однако, считает следствие, услуга так и не была оказана, однако подозреваемый принял незаконное решение о перечислении подрядчику средств ОАО «РЖД» более чем на 200 тыс. рублей.

Как уточнили в следственном ведомстве, обыски в служебных помещениях ОАО «РЖД» продолжаются. Проводится допрос подозреваемого, допросы свидетелей. Решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.

Читайте ранее в этом сюжете: Обыски в ЮВЖД: в отношении начальника дирекции тяги возбуждено дело

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