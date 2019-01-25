На месте поджога подростка в Москве найдена канистра

Москва, , 13:59 — REGNUM Следователи выясняют обстоятельств получения ожогов 15-летним подростком на северо-западе Москвы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 января в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Происшествие случилось вечером 24 января на улице Берзарина в Москве. По данным следствия, пострадавший в момент ЧП находился в подъезде жилого дома с двумя несовершеннолетними. Он получил ожоги 98% тела.

«В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом», — рассказали в пресс-службе.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия и условия воспитания подростка в семье.

Пострадавший находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток успел сообщить, что его облили жидкостью и подожгли.

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