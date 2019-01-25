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Южнокорейский ледокол спас китайских исследователей в Антарктике

Происшествия

Ранее к Южной Корее обратилось за помощью правительство Китая

Сеул, 25 января 2019, 15:42 — REGNUM  Единственный южнокорейский ледокол «Араон» спас 24 китайских исследователя, терпевших бедствие в Антарктике. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство по делам океанов.

Инцидент произошёл ещё 23 января, однако о нем стало известно лишь сейчас. Ледокол прибыл на помощь исследователям, которые не могли выбраться с острова Инэкспрессибл в заливе Терра-Нова в Антарктиде. Изначально группа планировала эвакуироваться на китайском ледоколе «Снежный дракон», но он столкнулся с айсбергом и был вынужден вернуться на остров Кинг-Джордж. В связи с инцидентом правительство КНР обратилось с просьбой о помощи к Южной Корее, ледокол которой как раз направлялся в Антарктику.

Чтобы доставить людей на корабль, был использован вертолёт, находившийся на расположенной неподалёку южнокорейской исследовательской станции Чанбого. Ледокол прибудет в Новую Зеландию 4 февраля, чтобы высадить исследователей, а затем вновь вернётся в Антарктиду.

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Зарубежная хроника
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