После попытки сжечь школьника в Москве возбуждено уголовное дело

Москва, , 13:47 — REGNUM В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту получения школьником обширных ожогов, сообщает 25 января пресс-служба главного столичного управления СКР.

По данным следствия, вечером 24 января 15-летний юноша, находясь с двумя несовершеннолетними в подъезде одного из жилых домов по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела.

Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь. В ходе осмотра на месте происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший успел сообщить, что его облили жидкостью и подожгли. Подросток находится в критическом состоянии.

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