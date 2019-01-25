В Танзании приемного отца обвинили в изнасиловании двоих детей

Морогоро, Танзания, , 13:47 — REGNUM 68-летний Пауло Ллонго подозревается в изнасиловании своих двоих приемных дочерей 8 и 9 лет, сообщает Восточноафриканского телевидения EAtv.

О преступлении рассказал командующий полицией по области Морогоро Уилброд Мутафунгва, который сослался на заявление матери девочек.

Женщина сообщила, что Ллонго изнасиловал девочек ночью в их доме в деревне Мангайе области Морогоро и пригрозил им тем, что если они что-то расскажут, то он их изобьет.

Подозреваемый задержан полицией, расследование продолжается.