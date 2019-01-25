На Ямале чиновник получал взятки через фонд развития района

р-н Надымский, Ямало-Ненецкий АО, , 13:37 — REGNUM На Ямале вынесен приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Надымского района. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Судом установлено, что бывший чиновник в период с 2013 по 2015 год, курируя сферу управления имуществом Надымского района, потребовал от предпринимателя в обмен на свое молчание о его незаконной экономической деятельности перечисление в качестве благотворительной помощи два миллиона рублей на счет некоммерческой организации «Фонд развития муниципального образования Надымский район».

Бизнесмен перечислил на указанный счёт 1,5 млн рублей, которыми осужденный в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Другой предприниматель, поставленный в аналогичные условия, оказал «благотворительную помощь» в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, экс-чиновник дал незаконное указание директору муниципального предприятия по минимальной цене продать через торги баню-прачечную. Таким образом объект стоимостью 6,7 млн рублей оказался продан физическому лицу за сумму чуть более двух миллионов рублей. Муниципальному образованию был нанесён существенный материальный ущерб.

Далее, ОАО «Севергазстрой» неоднократно получало от администрации Надымского района отказы на обращения о получении согласия на залог права аренды земельных участков для обеспечения по кредитной линии для ОАО. Руководитель предприятия был поставлен экс-чиновником в безвыходное положение и согласился продать причальную стенку стоимостью 20 млн рублей за 500 тыс. рублей определённому лицу.

Бывшего заместителя главы администрации Надымского района сперва обвинили в преступлениях по трём статьям уголовного кодекса — по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий по двум эпизодам»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств») и ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Надымский городской суд переквалифицировал обвинение и осудил экс-чиновника за нецелевое использование бюджетных средств, назначив ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

По апелляционному представлению прокурора 24 января 2019 года судебная коллегия по уголовным делам суда ЯНАО изменила приговор городского суда, переквалифицировав действия осужденного в отношении ОАО «Севергазстрой» с ч.1 ст.285 УК РФ на ч.6 ст.290 УК РФ.

Бывшему заместителю главы администрации Надымского района суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.