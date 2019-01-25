Пятница, 25 Января 2019 года
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Один человек погиб при взрыве в китайском городе Чанчунь

Происшествия

По словам очевидцев, был не один, а серия взрывов

Чанчунь, Китай, 25 января 2019, 13:21 — REGNUM  В результате взрыва в городе Чанчунь на северо-востоке Китая погиб, по предварительным данным, один человек, сообщает 25 января местные СМИ.

По словам очевидцев, был не один, а серия взрывов, все они прозвучали недалеко от торгового центра, а также в высотном здании. Люди были эвакуированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года на территории Транспортного университета в столице Китая Пекине произошел взрыв.

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