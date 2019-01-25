Хуситы в Йемене уничтожили из ПТРК танк Т-34 — видео

Сана, , 13:04 — REGNUM Опубликована видеозапись уничтожения хуситами советского танка Т-34−85, стоявшего на вооружении сил, ведущих боевые действия на стороне поддерживаемого Саудовской Аравией президента Хади. Ролик подрыва машины опубликован 25 января в Twitter-аккаунте Yemen Observer.

На кадрах видео можно разобрать стоящий в капонире или зарытый в землю средний танк, в который попадает управляемая ракета, выпущенная из современного противотанкового комплекса. После попадания в танке, по-видимому, произошла детонация боекомплекта, и машина была безвозвратно утрачена.

https://twitter.com/YemeniObserv/status/1088524709334011904

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно, что переданные Лаосом России 30 танков Т-34 будут переданы 4-й гвардейской Кантемировской дивизии с дислокацией в Наро-Фоминске.