Наводнение в Индонезии: погибли 59 человек

Макассар, Индонезия, 25 января 2019, 13:20 — REGNUM Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии увеличилось. Об этом как передает Antaranews, сообщили в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.
Согласно новым данным, в результате наводнения в индонезийской провинции погибли 59 человек, 47 жителей получили ранения и 25 человек числятся пропавшими без вести.
Сообщается, что число пострадавших увеличилось до 6 566 человек.
Представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что бедствие затронуло 61 район в провинции Южный Сулавеси.
В настоящее время на местах работают спасатели, оказывается материально-техническая помощь.
Как передавало ИА REGNUM, ранее индонезийское информагентство сообщало о 30 погибших в результате наводнения в провинции Южный Сулавеси, спровоцированного сильными дождями.
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