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В Турции конфисковали крупную партию наркотических веществ

Происшествия

Шесть человек задержаны

Анкара, 25 января 2019, 13:03 — REGNUM  Правоохранительный органы Турции конфисковали 235 кг марихуаны во время спецоперации, проведенной в провинции Эдирне на северо-западе страны, сообщает 25 января Anadolu Ajansi.

Спецоперация силовиков была проведена на границе с Болгарией. Вместе с изъятием партии марихуаны были арестованы шесть человек, которым будут предъявлены обвинения.

Напомним, правоохранительные органы Турции ведут активную борьбу с членами группировок, распространяющих наркотики. Так, за 2018 год в Турции у подозреваемых было изъято более 17 тонн героина.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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