В Турции конфисковали крупную партию наркотических веществ

Анкара, 25 января 2019, 13:03 — REGNUM Правоохранительный органы Турции конфисковали 235 кг марихуаны во время спецоперации, проведенной в провинции Эдирне на северо-западе страны, сообщает 25 января Anadolu Ajansi.
Спецоперация силовиков была проведена на границе с Болгарией. Вместе с изъятием партии марихуаны были арестованы шесть человек, которым будут предъявлены обвинения.
Напомним, правоохранительные органы Турции ведут активную борьбу с членами группировок, распространяющих наркотики. Так, за 2018 год в Турции у подозреваемых было изъято более 17 тонн героина.
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