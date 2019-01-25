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Обыски в ЮВЖД: в отношении начальника дирекции тяги возбуждено дело

Происшествия

Проведение следственных действий подтвердили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте

Воронеж, 25 января 2019, 12:41 — REGNUM  Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте проводят следственные действия в здании Юго-Восточной железной дороги в Воронеже 25 января. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте полковник юстиции Лариса Марковец.

«Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ в отношении Чистякова Андрея. В здании проводятся обыски нашими сотрудниками, в настоящую секунду там работают следователи. Более подробную информацию сообщу позднее», — сказала Марковец.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня с утра в здании Юго-Восточной железной дороги проводятся обыски. Следователи пришли в кабинет начальника Юго-Восточной дирекции тяги, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В здании Юго-Восточной железной дороги проходят обыски

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