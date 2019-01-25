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Кандидат в президенты Украины провел в Давосе «махинации с шапками»

Происшествия

Игорь Шевченко является кандидатом в президенты Украины

Давос, Швейцария, 25 января 2019, 12:45 — REGNUM  На экономическом форуме в Давосе экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко украл четыре бесплатные шапки вместо того, чтобы взять одну. Политик опубликовал видео своего поступка 23 января на официальной странице в социальной сети Facebook.

Поскольку, согласно правилам, можно было бесплатно взять лишь одну шапку, политик пошёл за ними в шесть утра по местному времени.

«Я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила. Отошёл на десять метров и понял, что мало взял. Вернулся, чтобы взять ещё… Неизвестно откуда появился охранник и чуть меня не арестовал… Но я бы не был украинцем, если бы не повернул ситуацию в свою пользу», — похвастался политик.

По словам Шевченко, ему удалось уговорить охранника «отвернуться» и взять ещё одну шапку.

Отметим, Игорь Шевченко является одним из кандидатов в президенты Украины.

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Напомним, украинские СМИ утверждают, якобы экс-президент Украины Виктор Янукович в юности получил судимость за воровство шапок.

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