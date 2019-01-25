Раскрыта кража ценностей из московской квартиры экс-губернатора Приморья

Москва, , 12:28 — REGNUM В Москве установлен и задержан подозреваемый в краже из квартиры, принадлежащей экс-губернатору Приморского края Сергею Дарькину, сообщает 25 января агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что задержанный мужчина 1987 года рождения. С ним проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Заявление в полицию поступило 18 января. Квартира, где произошло преступление, расположена в Коробейниковом переулке в Москве. Общий ущерб составил 7,5 млн рублей. Были похищены 1.5 млн рублей из сейфа и ювелирные изделия.

Сергей Дарькин возглавлял Приморский край с 2001 по 2012 год. С 2012 по 2014 год работал в должности заместителя министра регионального развития РФ. Последние годы занимается бизнесом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года официально вступил в должность губернатора Приморья Олег Кожемяко.

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