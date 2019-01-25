По факту стрельбы у школы в Красноярском крае началась проверка

Красноярск, , 12:28 — REGNUM Доследственная проверка началась по факту стрельбы у здания школы в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел 25 января, когда один из учеников девятого класса несколько раз выстрелил из ружья вблизи учебного заведения.

«Подростку в саму школу зайти не удалось, никто из учеников не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.

В СКР добавили, что на месте происшествия находится следственная группа, которая опрашивают самого виновника ЧП, а также его одноклассников и преподавателей. По сведениям местных СМИ, подросток обучался в коррекционном классе.