В здании Юго-Восточной железной дороги проходят обыски

Воронеж, 25 января 2019, 12:25 — REGNUM Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками транспортной полиции, а также ФСБ в здании Юго-Восточной железной дороги в Воронеже 25 января.
Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственный источник, обыски проводятся в кабинете начальника Юго-Восточной дирекции тяги.
По официально не подтвержденной информации, в отношении высокопоставленного сотрудника ЮВЖД возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Добавим, что весной 2018 года сменился начальник ЮВЖД — Анатолий Володько, проработавший в должности 16 лет, ушел на пенсию, его сменил Сергей Задорин.