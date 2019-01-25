В здании Юго-Восточной железной дороги проходят обыски

Воронеж, , 12:25 — REGNUM Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками транспортной полиции, а также ФСБ в здании Юго-Восточной железной дороги в Воронеже 25 января.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственный источник, обыски проводятся в кабинете начальника Юго-Восточной дирекции тяги.

По официально не подтвержденной информации, в отношении высокопоставленного сотрудника ЮВЖД возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Добавим, что весной 2018 года сменился начальник ЮВЖД — Анатолий Володько, проработавший в должности 16 лет, ушел на пенсию, его сменил Сергей Задорин.