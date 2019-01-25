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«Стрелял по окнам»: подробности ЧП с участием школьника в Красноярском крае

Происшествия

На месте происшествия работают следователи

Енисейский р-н, Красноярский край, 25 января 2019, 12:22 — REGNUM  Стали известны некоторые подробности ЧП со стрельбой возле школы в Красноярском крае.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону, стрельбу из ружья устроил ученик девятого класса в посёлке Абалаково Енисейского района. Выстрелов было несколько.

«Ученик стрелял по окнам и машинам возле здания, в саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал», — уточнили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. На месте происшествия находятся следователи. Они опрашивают школьника, его одноклассников и учителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по сообщениям ряда СМИ, стрельба произошла в школе, однако в ГСУ СКР по краю подчеркнули, что это произошло возле учебного заведения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

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Происшествия в учебных заведениях
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