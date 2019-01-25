Полиция Венесуэлы задержала 268 протестующих — СМИ

Каракас, , 12:26 — REGNUM Правоохранительные органы Венесуэлы арестовали по меньшей мере 268 человек, требующих отставки правительства страны, сообщает 25 января Anadolu Ajansi.

Адмирал Уильям Серантес Пинто подчеркнул, что арестам подвергались те граждане, которые нарушали общественный порядок и совершали акты насилия.

Оппозиция утверждает, что в стране арестовано было 364 человека, а 26 протестующих убиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Венесуэле начались 10 января 2018 года, после того как президент страны Николас Мадуро был приведен к присяге на второй срок своих полномочий.

Оппозиция отказалась признавать результаты голосования, а ее лидер Хуан Гуайдо назначил себя исполняющим обязанности президента. Данный акт был сразу же поддержан США.

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