Что было, то и выдали: в морге Барнаула перепутали покойников

Барнаул, , 12:11 — REGNUM Прокуратуре Алтайского края совместно с региональным минздравом предстоит провести проверку в связи с инцидентом, произошедшем на днях в барнаульском морге, где, как следует из информации ГТРК «Алтай», перепутали покойников и выдали родственникам для похорон неизвестную женщину.

По словам жительницы Барнаула Елены Николаевой, ставшей случайным свидетелем происшествия, поскольку у скончавшейся после тяжёлой продолжительной болезни женщины не было близких родственников, её тело из морга забирали посторонние люди. Тревогу забили племянники, пришедшие в ритуальный зал на улице Аносова. Они категорически заявили, что это не их тётя.

Гроб пришлось везти обратно в морг и требовать объяснений. Там, по совам Елены Николаевой, сначала сказали:

«Ничего не знаем, что у нас было, то и выдали».

Но после настойчивых просьб поискать, нашли усопшую, она значилась невостребованной.

Достойно проводить в последний путь пожилую женщину не получилось потому, что к тому времени, как неразбериха закончилась, в ритуальном зале уже началась следующая церемония прощания. Заказанный поминальный обед тоже был сорван: к тому времени, когда похоронная процессия добралась до столовой, там её уже не ждали.

«Родственники против того, чтобы называли их имена. Хотя, на мой взгляд, для них позорного в этой истории нет ничего. Это позор для тех, кто работает в морге», — заключила Елена Николаева.

При этом неизвестно, кем же на самом деле являлась та женщина, которую чуть не похоронили, если бы не вмешались племянники.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2013 №354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий», — отметила по поводу произошедшего помощник прокурора Барнаула Татьяна Иванова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на кладбище ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Фокино в Приморском крае неопознанные трупы хоронили в пластиковых пакетах, по несколько усопших в одной могиле. Такая практика захоронения неопознанных и невостребованных тел продолжалась на территории приморского города уже более 10 лет.

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