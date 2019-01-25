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В Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы

Происшествия

Пострадавших нет

Красноярск, 25 января 2019, 12:01 — REGNUM  Следствие проводит проверку информации о том, что в Красноярском крае ученик устроил стрельбу возле школы.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Енисейском районе. По информации ряда СМИ, ученик устроил стрельбу в школе, однако в Главном следственном управлении СКР по краю ИА REGNUM сообщили, что это произошло возле школы.

«По данному факту проводится проверка, никто не пострадал», — прокомментировали в ведомстве.

Из чего стрелял учащийся девятого класса, не уточняется, возможно это было ружьё.

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Происшествия в учебных заведениях
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