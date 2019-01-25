Пятница, 25 Января 2019 года
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Неизвестные в Москве попытались сжечь школьника

Происшествия

Пострадавший успел сообщить, что его облили жидкостью и подожгли

Москва, 25 января 2019, 11:43 — REGNUM  В Москве 15-летний школьник госпитализирован с ожогами 98% тела, сообщает 25 января «Московский комсомолец» без ссылки на источник.

Согласно сообщению, происшествие случилось на северо-западе столицы на улице Берзарина вечером 24 января. О злоумышленниках информации нет. Пострадавший успел сообщить, что его облили жидкостью и подожгли. Подросток находится в критическом состоянии.

«По данному факту проводится проверка», — пишет СМИ.

Официальной информации по происшествию пока нет.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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