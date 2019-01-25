Неизвестные в Москве попытались сжечь школьника

Москва, , 11:43 — REGNUM В Москве 15-летний школьник госпитализирован с ожогами 98% тела, сообщает 25 января «Московский комсомолец» без ссылки на источник.

Согласно сообщению, происшествие случилось на северо-западе столицы на улице Берзарина вечером 24 января. О злоумышленниках информации нет. Пострадавший успел сообщить, что его облили жидкостью и подожгли. Подросток находится в критическом состоянии.

«По данному факту проводится проверка», — пишет СМИ.

Официальной информации по происшествию пока нет.