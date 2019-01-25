Двое туристов на снегоходах пропали в горах Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 11:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ведутся поиски двух мужчин, которые пропали накануне, 24 января, в Зеленчукском районе. Информация о том, что им требуется помощь, поступила в МЧС около 21:30. Как сообщили ИА REGNUM в спасательном ведомстве, мужчины выехали на снегоходах и пропали в районе перевала Чилик.

Им на помощь выдвинулась на снегоболотоходе группа спасателей. Однако поиск пришлось прекратить из-за ухудшения погодных условий. Утром 25 января поисково-спасательные работы возобновлены. Потерявшихся мужчин ищут восемь спасателей на двух единицах техники.

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Неосторожность туристов в горах нередко приводит к ЧП. Так, в сентябре 2018 года трое альпинистов из Белоруссии упали в трещину в леднике Суфруджу. В этом же месяце турист из Москвы пропал в Зеленчукском районе в районе перевалов Речепста и Пхия.

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