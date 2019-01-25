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В Турции задержаны 70 человек, подозреваемых в терроризме

Происшествия

Их считают связанными с организацией ФЕТО

В Турции задержаны 70 человек, подозреваемых в терроризме
Иллюстрация: Voice of America
Турецкие полицейские

Анкара, 25 января 2019, 11:36 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 70 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 25 января Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке подозреваемых проходили по всей территории страны. Основанием для ареста стали ордеры выданные прокуратурой страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны преследуется по закону. Лидером организации является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в организации государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошел военный мятеж, при подавлении которого погиб 251 человек. Гюлен отверг свою причастность к путчу, тем не менее предпочитает в стране не появляться.

Читайте ранее в этом сюжете: В турецкой провинции Измир арестовали 10 подозреваемых в связях с ФЕТО

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Попытка военного переворота в Турции
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