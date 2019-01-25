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Один человек погиб в ДТП с автобусом и иномаркой в Москве

Происшествия

Еще один человек пострадал

Москва, 25 января 2019, 11:17 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса в Москве погиб один человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что ДТП произошло утром 25 января на улице Обручева. Водитель Volkswagen не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом. В результате водитель легковушки погиб, пассажирка была госпитализирована. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на перекрёстке Мичуринского и Ломоносовского проспектов в Москве столкнулись карета скорой помощи и такси. В результате аварии пострадали четыре человека.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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