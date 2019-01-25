«Театр абсурда»: пассажир рейса Сургут — Москва об угоне самолёта

Сургут, Югра, , 11:35 — REGNUM Пассажиры рейса Сургут — Москва так и не поняли, что происходило на борту 22 января 2019 года. Бывший работник сургутской прокуратуры Николай К. был очевидцем угона и пассажиром злополучного самолёта, а также освобожденным заложником. О своих впечатлениях он рассказал порталу «СИА-Пресс».

"То ли театр абсурда, то ли представление, то ли учебное занятие для правоохранительных органов и проверка их взаимодействия с авиакомпаниями. Но никак не захват воздушного суда и спасение заложников», — отмечает бывший силовик.

Николай К. понял, что на борту происходит неладное, через 40 минут после взлёта. Пассажирам не дали толком поесть. Потом самолёт стал резко разворачиваться и снижаться, без предупреждения пристегнуть ремни.

«Самолёт продолжал снижение, по громкой связи (видимо, с аэропортом) кто-то из членов экипажа кричал: «Какая разница, куда садиться! Хоть на 26 дорожку, я всё вижу». Самолет сажали резво и на приличной скорости», — сообщает сургутянин.

Когда в иллюминаторе он увидел аэровокзал Ханты-Мансийска, то подумал, что «какой-то идиот заявил о минировании самолёта».

С посадкой появился интернет в сотовых телефонах и пассажиры узнали, что самолёт захвачен — некий террорист Павел Ш. угрожает оружием и желает лететь в Афганистан. Якобы он сидит на месте 14а. Но весь 14-й ряд был занят.

«Сидевший у окна мужчина смотрел в окно, никаких эмоций не выражал, требований не предъявлял, каких-либо движений вокруг него со стороны членов экипажа не было. На борту было тихо и спокойно, никакой паники. Но стюардессы запретили вставать с мест и посещать туалет», — сообщает очевидец.

Бывший сотрудник сургутской прокуратуры связался по телефону с коллегами.

«Через некоторое время мне позвонил член оперативного штаба. Он сбросил мне фото Павла Ш. …Рассмотрел пассажира с 14 ряда, вид у него был какой-то испуганный. О чем я и доложил представителю штаба», — поясняет Николай К.

Угонщик, по словам очевидца, ни с кем, кроме стюардесс, не общался. Когда бывший сургутский силовик подошёл к бортпроводнику, то она отказалась общаться с представителем штаба, ответив, что в лётной кабине уже ведутся переговоры. Пассажиры сидели в самолёте два часа.

«Через некоторое время в хвостовой части самолета раздался шум, я поднялся с кресла. Вбежавшие сотрудники кричали «где он?». На Павла Ш. начали показывать соседи слева, но необходимости в этом не было. Он встал, поднял руки. Члены группы захвата уложили его на пол, заломили руки и увели», — подытожил рассказ о событиях на борту сургутянин.

В аэропорту Ханты-Мансийска всех пассажиров стали допрашивать. Сосед Павла Ш., сидевший на месте 14b, сообщил, что угонщик дважды разговаривал со стюардессами. Без оружия, спокойно, кроме как «если вы не примите мое предложение, то пожалеете», сосед ничего угрожающего не слышал.

Была ли вообще угроза со стороны Павла Ш. в адрес пассажиров? Если да, то почему бортпроводники не приняли мер к обеспечению безопасности рядом сидящих пассажиров с мест 14b и 14c? Почему у сотрудников штаба и группы захвата не было точной информации при штурме? Немало вопросов осталось безответными у пассажиров рейса Сургут — Москва после событий 22 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте СКР, 22 января 2019 года на рейсе Сургут — Москва во время полёта 41-летний пассажир, угрожая тем, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета на Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

Угонщиком оказался ранее судимый за порчу имущества житель югорского посёлка Уват. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»). Мужчина заключён под стражу на два месяца. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

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