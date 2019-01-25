Дело о гибели 11 человек при пожаре в шашлычной в Сочи передано в суд

Краснодар, , 10:44 — REGNUM В Сочи Краснодарского края в суд передано уголовное дело в отношении владельца и арендатора нелегального кафе, в котором летом 2018 года при пожаре погибли 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба СКР 25 января. Оба фигуранта дела обвиняются в причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ).

Как считает следствие, один из обвиняемых в период 2010—2013 годов незаконно построил здание на одном из земельных участков Адлерского района Сочи. Строение в эксплуатацию он не ввел, но нелегально подключил к электроснабжению. Никаких мер безопасности владелец строения не принял — оно не было обеспечено противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Через некоторое время строение было сдано в аренду: арендатор незаконно организовал в нем кафе-шашлычную. В июле 2018 года в помещении кафе жили также родственники арендатора.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла рано утром 30 июля 2018 года. В кафе-шашлычной произошло возгорание электропроводника, пламя распространилось на расположенное рядом трехэтажное строение, как выяснилось позже — также построенное незаконно. В результате пожара погибли 11 человек: четверо находившихся в кафе, в возрасте от восьми до 60 лет, и семеро, проживавших в соседнем строении — приезжие из РСО-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

Расследование в отношении хозяина незаконного строения, который сдавал его приезжим, продолжается: он обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).