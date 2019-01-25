В результате наводнения в Индонезии погибли 30 человек

Макассар, Индонезия, , 11:28 — REGNUM По последним данным, из-за наводнения в индонезийской провинции Южный Сулавеси погибли 30 человек, сообщает Antaranews.

Известно, что 25 жителей провинции числятся пропавшими без вести, 47 получили ранения. В общей сложности более пяти тысяч жителей пострадало в результате наводнения, спровоцированного сильными дождями.

Сообщается также, что электроснабжение в провинции почти восстановлено после подтопления распределительной подстанции и повреждения электросети.

В государственной электроэнергетической компании провинции Южный Сулавеси заявили, что 786 из более тысячи распределительных подстанций были восстановлены.

Издание отмечает, что проливные дожди, вызвавшие наводнения в некоторых районах провинции Южный Сулавеси, привели к падению деревьев и обрыву электросетей. Уровень воды местами достигает 1,5 метров.

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