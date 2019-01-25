В Москве у владельцев интернет-магазина изъяли почти 40 кг наркотиков

Москва, , 10:37 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли десятки килограммов наркотиков и миллионы рублей наличными у создателей нелегального интернет-магазина в Москве, сообщает 25 января пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ходе спецоперации была ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, которая была организована двумя столичными жителями через арендуемый ими нелегальный интернет-магазин.

В частном доме в Московской области у подозреваемых было обнаружено и изъято порядка 9,4 кг синтетических наркотиков, 13,6 кг марихуаны, а также 65 литров наркосодержащей жидкости. В арендованных подозреваемыми квартирами в Москве следователи обнаружили 11,7 кг «синтетики», три килограмма марихуаны, а также более 11 млн рублей и 2,4 тыс. евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали банду, которая поставляла в Россию наркотики из Центральной Азии. Преступную группировку удалось ликвидировать в ходе многоэтапной спецоперации, подозреваемые — граждане нескольких государств. Из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина.

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