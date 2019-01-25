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Число жертв протестов в Судане достигло 29 человек — СМИ

Происшествия

Протесты не прекращаются

Хартум, 25 января 2019, 10:22 — REGNUM  В результате массовых акций протеста в Судане погибли 29 человек, сообщает 25 января Al Jazeera.

Очередной жертвой столкновения правительственных войск и протестующих стал 24-летний Маавия Башир. Его смерть дала толчок новым манифестациям.

По словам членов семьи Башира, мужчина был застрелен сотрудниками правопорядка в собственном доме, после того как пытался укрыть в нем протестующих, разыскиваемых полицией.

Напомним, акции протеста в Судане вспыхнули после решения властей повысить цены на хлеб. Протестующие очень быстро перешли от экономических требований к политическим, в частности призвали уйти в отставку президента Омара Башира.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Судане: полиция распылила слезоточивый газ

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