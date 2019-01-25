За сутки ВСУ нарушили перемирие 20 раз — ДНР

Соледар, ДНР, , 10:17 — REGNUM За минувшие стуки вооружённые формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 168 различных боеприпасов, сообщили 25 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ трижды применили крупнокалиберное стрелковое оружие. На донецком направлении украинские боевики использовали зенитную установку, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты разных типов, крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Доломитное, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Старомихайловка, Ленинское, Саханка, Куликово, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что жертв среди мирных жителей ДНР, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 41 единицу боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель РФ в ОБСЕ заявил, что Украина перебрасывает в зону конфликта тяжёлое вооружение и технику, показывая тем самым нежелание выполнять Минские соглашения.

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