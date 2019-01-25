В Оренбуржье из-за ненастья опаздывали электрички

Оренбург, , 09:53 — REGNUM На территории Оренбургской области утром 25 января два пригородных поезда задержались в пути в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Из-за метели и снежных заносов одна электричка прибыла с опозданием в Бузулук, вторая — в Оренбург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЮУЖД.

Пригородный поезд № 53 сообщением Илецк — Оренбург прибыл в Оренбург с задержкой 2 часа 27 минут, пригородный поезд № 6720 сообщением Тюльпан — Бузулук прибыл в Бузулук с задержкой на 35−40 минут.

Напомним, что 24 января население Оренбургской области предупреждали об ухудшении погоды. Сегодня, 25 января, утром вводились ограничения движения транспортных средств на оренбургском участке федеральной трассы М-5 «Урал». Временно перекрывали движение и в соседнем Казахстане на пути к международному автомобильному пункту пропуска «Маштаково», расположенному в Оренбуржье. Снегопады в регионе сопровождаются сильным ветром.

Добавим, что в область пришли морозы. Так, 24 января столбик термометра в Оренбурге опускался до 27 градусов ниже нуля. Начальное звено школ освободили от аудиторных занятий, процесс обучения проходил дистанционно.

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