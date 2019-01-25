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В Южной Корее осуждена воспитатель детского сада за убийство ребенка

Происшествия

Работника детского сада приговорили к 4 годам лишения свободы за убийство 11-месячного ребенка

Сеул, 25 января 2019, 10:00 — REGNUM  25 января Окружной суд г. Сеула приговорил 60-летнюю воспитательницу детского сада к 4 годам лишения свободы по статье жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает телеканал YTN.

По данным следствия, в июле 2018 года подозреваемая «сильно обняла» ребенка, от чего тот в последствии скончался.

Согласно информационному источнику, сестру подозреваемой, которая по совместительству является и директором детского сада, суд приговорил к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн вон (~$584 тыс) за пособничество в совершении преступления.

Другого 47-летнего воспитателя, которому были предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, осудили на 2 года.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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