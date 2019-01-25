Четыре человека пострадали при столкновении скорой помощи и такси в Москве

Москва, , 09:47 — REGNUM В Москве участниками автоаварии стали карета скорой помощи и такси. По данным пресс-службы столичного ГИБДД ГУ МВД РФ, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 24 января.

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Два автомобиля столкнулись на перекрёстке Мичуринского и Ломоносовского проспектов. В результате аварии пострадали четыре человека.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая авария с участием машины скорой помощи произошла 23 декабря 2018 года в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект. По предварительным данным виновником аварии был грузовик, который врезался в карету скорой помощи и внедорожник. В результате аварии пострадали два человека.

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