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Четыре человека пострадали при столкновении скорой помощи и такси в Москве

Происшествия

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Четыре человека пострадали при столкновении скорой помощи и такси в Москве
CWitte
Скорая медицинская помощь

Москва, 25 января 2019, 09:47 — REGNUM  В Москве участниками автоаварии стали карета скорой помощи и такси. По данным пресс-службы столичного ГИБДД ГУ МВД РФ, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером, 24 января.

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Два автомобиля столкнулись на перекрёстке Мичуринского и Ломоносовского проспектов. В результате аварии пострадали четыре человека.

Обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая авария с участием машины скорой помощи произошла 23 декабря 2018 года в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект. По предварительным данным виновником аварии был грузовик, который врезался в карету скорой помощи и внедорожник. В результате аварии пострадали два человека.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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