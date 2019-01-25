В горящей школе во Владивостоке ученики снимали радостно-нецензурное видео

Владивосток, , 09:38 — REGNUM В соцсетях набирают просмотры нескольких видео, снятых 24 января учениками в момент пожара в одной из школ Владивостока. На кадрах видно, как дети беспорядочно бегают по коридорам, другие в панике пытаются выбить закрытую дверь эвакуационного выхода. Видео с телефонов сопровождается пояснениями, в которых изобилие нецензурных слов с радостной (!) интонацией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Во Владивостоке в школе загорелся подвал

Прокуратура Приморского края в ходе проверки подтвердила, что во владивостокской школе № 33, в которой 24 января произошел пожар, были закрыты массивные двери пожарного выхода. Уже обнаружен ряд нарушений.

«В частности, не был обеспечен свободный доступ к эвакуационному выходу, зафиксировано складирование бытовых предметов в помещении, где произошло возгорание», — сказали в прокуратуре.

На гуляющих в интернете видеороликах, снятых школьниками, наглядно видно, как идёт, вернее сказать, не идёт процесс эвакуации. Дети свободно бегают по задымленным коридорам, комментируют происходящее, сдабривая нецензурными словами. Паника и на видео, где несколько старшеклассников в окружении учеников пытаются выбить двери эвакуационного выхода, кругом крики, помещение в дыму и взрослых не видно.

К большому счастью, никто не пострадал, но у правоохранительных органов много вопросов к руководству школы.

По словам заместителя председателя краевой комиссии по ЧС Олега Мельникова, 18 декабря 2018 года администрация школы получила предписание Госпожнадзора об устранении зафиксированных нарушений при проверке, но их до конца не устранила.

Теперь, как сообщили в мэрии Владивостока, во всех школах и детских садах города пройдут проверки пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в школе № 33 на улице Сахалинская во Владивостоке. Сильное задымление и огонь шли из подвала, который был завален хламом. Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров. После сигнала тревоги эвакуировали 300 человек, включая 283 детей.

Меньше года назад, 25 марта 2018 года, в Кемерове в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» случилась жуткая трагедия — сильный пожар унёс жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Одной из причин, по которой погибло так много людей, стало безответственное отношение к правилам противопожарной безопасности, в том числе запертые двери эвакуационных выходов.

Фигурантами по уголовному делу о гибели людей в «Зимней вишне» проходят 11 человек. Здание снесли с лица земли.

Читайте также: Здание «Зимней вишни» в Кемерове полностью снесено