В Ульяновске два пожилых человека погибли при пожаре

Ульяновск, , 09:38 — REGNUM В Ульяновске выясняют обстоятельства гибели при пожаре двух пожилых людей. Региональное следственное управление СКР проводит доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

Пожар произошёл утром 25 января в одной из квартир по улице Пушкарева в Засвияжском районе Ульяновска. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 85-летнего мужчины и 82-летней женщины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по её результатам будет принято процессуальное решение.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, информация о возгорании поступила в 06:14 часов. Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены шесть единиц техники и 22 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается. Известно, что в квартире горел матрас.

Спасатели обращаются с просьбой к жителям быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.