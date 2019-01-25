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В Ульяновске два пожилых человека погибли при пожаре

Происшествия

Проводится проверка

Ульяновск, 25 января 2019, 09:38 — REGNUM  В Ульяновске выясняют обстоятельства гибели при пожаре двух пожилых людей. Региональное следственное управление СКР проводит доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

Пожар произошёл утром 25 января в одной из квартир по улице Пушкарева в Засвияжском районе Ульяновска. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 85-летнего мужчины и 82-летней женщины. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по её результатам будет принято процессуальное решение.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, информация о возгорании поступила в 06:14 часов. Для ликвидации пожара от МЧС были привлечены шесть единиц техники и 22 человека личного состава. Причина возгорания устанавливается. Известно, что в квартире горел матрас.

Спасатели обращаются с просьбой к жителям быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

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Пожары в жилых домах
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