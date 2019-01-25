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В Танзании мужчина осужден за сексуальные домогательства ученицы

Происшествия

Мужчина получил наказание 30 лет лишения свободы

Аруша, Танзания, 25 января 2019, 09:46 — REGNUM  Суд провинции Хаи области Килиманджаро вынес приговор по делу о сексуальных домогательствах 9-летней ученицы, сообщает газета Nipashe.

Житель деревни Санья Элиурума Муши, 25 лет, осужден на 30 лет за сексуальные домогательства своей 9-летней ученицы. Приговор огласила судья Девота Мсофе 24 января.

Преступление произошло 6 декабря 2017 года, после чего Муши сбежал с места преступления и был задержан полицией. Также Муши обвинили в том, что он заставлял раздеться 4-летнюю девочку.

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