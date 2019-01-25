Стрельба в американском штате Джорджия: четверо убиты

Рокмарт, США, , 09:31 — REGNUM Четыре человека погибли в результате инцидента со стрельбой, которая произошла вечером 24 января в штате Джорджия. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщило агентство Associated Press.

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Уточняется, что ещё один человек получил ранение. Как уточнил начальник полиции города Рокмарт на севере штата, где и произошла стрельба, Кит Сорреллс, пострадавший был доставлен в больницу в Атланте. Убитые — две женщины и двое мужчин. Их обнаружили в разных местах.

По информации властей, рядом с первым местом, где были слышны выстрелы, был замечен автомобиль Ford Ranger чёрного цвета, однако следователи не уверены в его причастности к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 января, в американском городе Себринг (штат Флорида) неизвестный мужчина захватил заложников и устроил стрельбу в банке Suntrust. В результате штурма здания пострадали несколько заложников, пять человек погибли. Подозреваемый был задержан. Наиболее вероятной версией полиция называет попытку ограбления банка.

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