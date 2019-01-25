Умер четвертый участник атаки на полицейских в Нальчике

Нальчик, , 09:15 — REGNUM В больнице Нальчика скончался четвертый участник нападения на сотрудников полиции. Он умер на операционном столе вчера, 24 января, пишет «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, во время отражения нападения, полицейские уничтожили троих других бандитов. Следствие рассчитывало, что выяснить причины совершения преступления поможет оставшийся в живых раненый. Но врачам не удалось его спасти.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 января в столице Кабардино-Балкарии. На углу улиц Идарова и Суворова на экипаж ДПС напали с ножами четверо неизвестных. Они атаковали сотрудников полиции в момент, когда те остановили для проверки проезжающий мимо автомобиль.

Полицейские открыли огонь по нападавшим и ликвидировали на месте троих из них. Четвертый мужчина с ранениями был доставлен в больницу. Злоумышленникам удалось ранить одного из полицейских.

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По факту покушения на сотрудников правоохранительного органа было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины произошедшего и личности бандитов.