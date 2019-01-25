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В Южной Корее произошел лесной пожар

Происшествия

По предварительным данным, в результате ЧП выгорело 5 га

Сеул, 25 января 2019, 09:20 — REGNUM  В южнокорейской провинции Кёнгидо произошел лесной пожар, сообщает MBC News.

ЧП произошло в четверг, 24 января, возле города Капхён.

Согласно информационному источнику, в тушении пожара было задействовано более 600 человек и 7 вертолетов. Пожар удалось потушить только через 5 часов, однако лес продолжал тлеть до 0:00.

Кроме того, усилиями пожарных и Лесной службы Республики Корея была создана противопожарная полоса, чтобы блокировать распространение огня в частный сектор. По предварительным данным, в результате ЧП сгорело 5 га леса.

Противопожарная полосы — защитные полосы, лесонасаждения, устраиваемые в целях борьбы с распространением пожаров.

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Лесные пожары
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