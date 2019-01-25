В Австрии подростка подозревают в подготовке массового убийства — СМИ

Вена, , 09:16 — REGNUM Серьезную тревогу пришлось пережить преподавателям и студентам австрийского столичного учебного заведения Vienna Business School: 23 января в колледже был обнаружен список лиц, которым автор желал смерти. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Администрация колледжа немедленно вызвала полицию, и предполагаемый автор списка был допрошен и доставлен в полицейский участок. Им оказался 16-летний учащийся. Как позже сообщил представитель полиции Даниэль Фюрст, «к подростку был применен закон о принудительной госпитализации» — он был направлен в психиатрическую клинику.

Теперь полиции предстоит выяснить, был ли инцидент злой шуткой или юноша действительно готовился к убийству. Между тем в администрации колледжа заявили, что прояснили ситуацию самостоятельно: по мнению директора, никакой срочной угрозы не было. По решению администрации подросток отстранен от занятий.