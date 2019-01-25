В Якутии проверяют десятки сообщений о минировании объектов

Якутск, , 09:09 — REGNUM В Якутии правоохранители и сотрудники экстренных служб проверяют около 30 сообщений о минировании административных зданий и социальных объектов. Об этом сообщает 25 января ЯСИА.

Согласно данным регионального УФСБ, все сообщения имеют идентичное содержание и отправлены на электронную почту адресатов методом групповой рассылки.

«По мере необходимости информация будет предоставляться УФСБ дополнительно. Иные источники информации считать недостоверными», — цитирует агентство слова представителя спецслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные сообщения о минировании школ, торговых центров и иных объектов были получены в городах различных регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО): от Сахалина и Камчатки до Хабаровского и Приморского краев и Бурятии.

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