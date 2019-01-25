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Наводнение в Индонезии: спасатели разыскивают десятки людей

Происшествия

30 человек погибли

Джакарта, 25 января 2019, 08:47 — REGNUM  Власти Индонезии продолжают поисково-спасательные операции после очередного в стране наводнения, сообщает 25 января Al Jazeera.

«На сегодняшний день мы обнаружили тела 30 человек, погибших после наводнения и многочисленных оползней», — говорится в заявлении чиновников.

По их словам, десятки людей в стране еще числятся пропавшими без вести.

Напомним, наводнения и оползни в Индонезии происходят с печальной регулярностью, причиной тому становятся проливные дожди, особенно сильные в определенные сезоны.

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Наводнения
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