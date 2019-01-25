Пятница, 25 Января 2019 года
08:32:09 МСК

Соцсети сообщают о «минировании» зданий в Улан-Удэ

Происшествия

Пользователи пишут об эвакуации людей в связи с сообщениями о «минировании»

Улан-Удэ, 25 января 2019, 08:24 — REGNUM  Из Народного Хурала (парламента) Бурятии, а также из близлежащих зданий эвакуируют людей в связи с сообщениями о «минировании». Такая информация появилась сегодня, 25 января, в бурятских пабликах в соцсетях.

Кроме того, появилась информация о «минировании» на Главпочтамте.

«На Главпочтамте не запускают и не выпускают народ. Говорят, заложили бомбу. И что самое интересное, никого из руководства почтамта нет в фойе, где стоит народ. Люди возмущаются, а охранник стоит, ничего толком объяснить не может, говорит, просто нельзя и всё», — сообщает паблик «Аноним03».

Согласно ещё одному сообщению, перекрыта площадь Советов.

В МЧС и в МВД по Бурятии корреспонденту ИА REGNUM эту информацию комментировать отказались.

Между тем, как передаёт «Восток-Телеинформ», в настоящее время проводится проверка помещений здания парламента. Площадь Советов перекрыта не только для движения транспорта, но и для пешеходов. Людям также не разрешают забрать свои автомобили со стоянки на площади Советов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 января уведомления о возможном минировании получили свыше 20 организаций Иркутска.

Читайте также: По Иркутской области прокатилась волна сообщений о бомбах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телефонный терроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить