Футбольный клуб «Нант» призвал возобновить поиски Эмилиано Сала

Париж, , 07:55 — REGNUM Футбольный клуб «Нант» (Франция) призвал возобновить поиски легкомоторного самолета, на борту которого находился игрок клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает пресс-служба «Нанта».

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu летел из французского Нанта в Кардифф (Уэльс), однако в ночь на 22 января самолет пропал с экранов радаров. На борту воздушного судна находились два человека, один из которых футболист Сала.

В полиции острова Гернси (коронное владение британской короны, Нормандские острова в проливе Ла-Манш) заявили, что проанализировали всю доступную информацию и изучили то оборудование, которое находилось на борту самолета. Полиция приняла решение прекратить поиски, поскольку, по их данным, шансов выжить у находившихся на борту практически не было.

Отметим, что 28-летний аргентинец Эмилиано Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» во время зимнего трансферного окна, он подписал контракт с новым клубом 19 января.

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