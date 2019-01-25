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После гибели строителей при обрушении крана в Китае, были уволены чиновники

Происшествия

Инцидент произошел около 9:15 по местному времени, когда рабочие занимались демонтажем крана на строительной площадке в уезде Хуажун города Юэян

Чанша, Китай, 25 января 2019, 07:22 — REGNUM  Трое чиновников были уволены со своих постов в Китае после обрушения башенного крана в центральной провинции Хунань, сообщает 24 января агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 9:15 по местному времени, когда рабочие занимались демонтажем крана на строительной площадке в уезде Хуажун города Юэян. Два человека погибли на месте и еще двое скончались в госпитале.

Партийный секретарь и глава поселка Чжанхуа, где расположена строительная площадка, а также чиновник жилищного бюро уезда Хуажун были уволены с занимаемых должностей, сообщили местные власти.

Отметим, что на 17:00 по местному времени 24 января еще один пострадавших по-прежнему находится в критическом состоянии в госпитале, где ему оказывают всю необходимую помощь.

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Происшествия со строительными и грузовыми кранами
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