Глава исполкома Болгара стал фигурантом уголовного дела

Болгар, Татария, , 05:10 — REGNUM Глава исполнительного комитета Болгара — города с богатой историей, чьё возрождение курирует лично первый глава Татарии, а на сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, и через который идут не малые средства на реставрацию культурно-исторического комплекса болгарского городища, стал фигурантом уголовного дела. 41-летнему Алексею Тюленеву вменяется превышение служебных полномочий. Чиновник задержан, решается вопрос с избранием меры пресечения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на СУ СК РФ по Татарии.

Следствие считает, что в июле 2015 года он незаконно заключил договор социального найма на квартиру в аварийном доме на улице Ленина, 77 со своими знакомыми, которые позднее приватизирвали жилое помещение, основываясь на договоре соцнайма. После этого владельцам квартиры из бюджета города выплатили компенсацию свыше 187 тыс. рублей. В феврале 2012 года по аналогичной схеме был заключён договор с другой знакомой чиновника, проживавшей в аварийном доме на той же улице, но за №94. Компенсация в этот раз составила свыше 300 тыс. рублей. При этом, по мнению следователей, Тюленев достоверно знал, что дома аварийные и подлежат сносу.

Расследование уголовного дела продолжается, в исполкоме изъята необходимая документация. Тюленев занимает свой пост с октября 2015 года.

Город Болгар не просто рядовой город Татарии с населением 8,5 тыс. человек и административный центр Спасского района. Городское поселение Болгар расположилось на месте древнего города Булгар, а Болгарский историко-археологический комплекс с 2014 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На проведение реставрационных работ в Болгаре ежегодно выделяются крупные суммы, а с 2010 года главой попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», занимающейся возрождением в том числе и памятника федерального значения древнего города Болгар, является является первый глава Татарии, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

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Напомним, ранее фигурантом уголовного дела стал глава исполкома другого города Татарии — Чистополя. Бывший начальник ГИБДД Чистопольского ОВД, назначенный руководить исполкомом в сентябре 2017 года Александр Заиконников подозревается в получении взятки в размере 880 тыс. рублей. Вину чиновник признал, и суда будет дожидаться под домашним арестом. Также поднят вопрос об отставке Заиконникова в связи с утратой доверия.

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