Пятница, 25 Января 2019 года
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В Саратовской области более десяти поездов задержаны из-за непогоды

Происшествия

Для пассажиров задерживающихся поездов организовано питание и обеспечение водой

Саратов, 25 января 2019, 04:16 — REGNUM  По причине сильной метели в Саратовской области были задержаны десять поездов дальнего следования, а также восемь пригородных, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Сообщается, что в Саратовской области ведутся работы по расчистке железнодорожных путей и инфраструктуры от снежных заносов. Пока, по данным пресс-службы, задерживаются десять поездов дальнего следования.

Для пассажиров задерживающихся поездов организовано питание и обеспечение водой. Также пассажирам предоставили места в комнатах отдыха. Также отказавшиеся от поездки пассажиры могут сдать билеты без удержания сборов.

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Железнодорожные перевозки
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