Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в Балашихе

Балашиха, Московская область, , 23:42 — REGNUM По факту взрыва и пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе начата доследственная проверка. Об этом сообщила помощник главы управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, вечером 24 января в одной из квартир на 15 этаже многоквартирного дома во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов, произошло два хлопка и возгорание.

В результате взрыва погибли двое рабочих. Кроме этого, произошло повреждение стены дома и шахты лифта.

Сообщается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, взрыв и пожар произошли в новом доме, расположенном на улице Кольцевой в Балашихе. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Сообщалось, что дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году и не был газифицирован. Многие жильцы дома ещё продолжали ремонт в квартирах.

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