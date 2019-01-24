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Следственный комитет начал проверку по факту взрыва в Балашихе

Происшествия

В результате взрыва и пожара в новом многоэтажном доме в Подмосковье погибли два человека

Балашиха, Московская область, 24 января 2019, 23:42 — REGNUM  По факту взрыва и пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе начата доследственная проверка. Об этом сообщила помощник главы управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, вечером 24 января в одной из квартир на 15 этаже многоквартирного дома во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов, произошло два хлопка и возгорание.

В результате взрыва погибли двое рабочих. Кроме этого, произошло повреждение стены дома и шахты лифта.

Сообщается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, взрыв и пожар произошли в новом доме, расположенном на улице Кольцевой в Балашихе. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Сообщалось, что дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году и не был газифицирован. Многие жильцы дома ещё продолжали ремонт в квартирах.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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