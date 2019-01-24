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Двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Татарии

Происшествия

Еще трое человек пострадали

Двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Татарии
Иллюстрация: Mytaganrog.com
ДТП

Казань, 24 января 2019, 23:26 — REGNUM  Вечером 24 января на автодороге Р241 Казань-Ульяновск произошло ДТП, в котором погибли двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Татарии.

Авария произошла на 112-м км трассы. Автомобиль Nissan Qashqai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАН. В легковом автомобиле находились четверо пассажиров и водитель, их всех деблокировали спасатели, прибывшие на место происшествия.

Всех пострадавших доставили в центральную районную больницу Буинска, дети в возрасте семи и восьми лет от полученных травм скончались.

В числе пострадавших также один ребенок.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине января на трассе в Ленобласти в ДТП погибли 24-летняя женщина и ее шестимесячная дочь. Авария произошла в Выборгском районе.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением на заснеженной дороге и врезался в микроавтобус. По сообщениям очевидцев, мать и ребенок не были пристегнуты ремнями безопасности, детское кресло отсутствовало.

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Дорожно-транспортные происшествия
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